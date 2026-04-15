توقرت: الأمن يحجز قرابة 68 ألف قرص مهلوس

تواصل المصالح العملياتية بأمن ولاية توقرت تصديها بكل حزم لترويج ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية. أين تمكنت في عمليتين متفرقتين من تفكيك شبكتين إجراميتين تنشطان في مجال النقل و الاتجار غير مشروع بالمؤثرات العقلية.

وأسفرت العملية عن حجز كمية تقدر بـ 67920 كبسولة بريقابالين 300ملغ، و إسترجاع مبلغ مالي يقدر بـ 35 مليون سنتيم من العائدات الاجرامية.

العملية الأولى نفذت من قبل عناصرالمصلحةالولائيةللشرطة القضائية، أسفرت عن حجز كمية تقدر بـ 49620 كبسولة و استرجاع مبلغ مالي يقدر بـ 35 مليون سنتيم وتوقيف شخصين من بينهما إمرأة.

العملية الثانية نفذها عناصر المصلحة الولائية للأمن العمومي، أسفرت عن حجز كمية 18300 كبسولة بريقابالين وتوقيف شخصين. تم إستكمال الاجراءات من طرف عناصر الامن الحضري الثالث.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور