توقرت: الإطاحة بسارق مراكز البريد واسترجاع أموال مسروقة

تمكنت مصالح امن ولاية توقرت ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الطيبات. من معالجة قضية محاولة سرقة مركز البريد المقترنة بظرفي الليل واستحضار مركبة. وتوقيف شخص في العقد الثاني من العمر .

حيثيات القضية تعود إلى تقدم مدير مركز بريد، بإقليم الاختصاص بشكوى خلال شهر جانفي المنصرم. بخصوص تعرض ذات المركز إلى محاولة السرقة من طرف مجهولين. لتباشر مصالح الأمن عمليات البحث والتحري وكذا تفعيل عنصر الاستعلام. لتكلل العملية بتحديد هوية المشتبه فيه. حيث وبعد توقيفه تبين أنه أقدم على سرقة مركزين بريديين آخرين خارج إقليم الاختصاص.

كما أسفرت العملية على استرجاع مبلغ مالي قدر بـ 67.3000 دج وكذا مختلف الأدوات المستعملة في عمليات السرقة. “أداة نزع المسامير. أداة نزع العجلات-ملابس تقليدية ” قشابية + شاش+ خف” إستعملها المشتبه فيه للتمويه وكذا المركبة المستعملة.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تشكيل ملف جزائي ضد المشتبه فيه و تقديمه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين صدر ضده أمر إيداع.