توقرت: الإطاحة بشبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات وحجز كمية معتبرة

تمكنت مصالح أمن ولایة توقرت، ممثلة في عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائیة للشرطة القضائیة في الیومین الأخیرین. من توقیف ثلاثة أشخاص تتراوح اعمارھم مابین (25 ،23 سنة) فیما بقي شقيقين في حالة فرار.

كما تمكنت ذات المصالح من معالجة قضیة جنحة حیازة المخدرات بطریقة غیر شرعیة قصد المتاجرة في إطار جماعة إجرامیة منظمة.

حیثیات القضیة تعود إلى قیام عناصر الأمن بعملیات مداھمة مستمرة بإقلیم الإختصاص عبر النقاط السوداء

المعروفة ومن خلال الدوریات الراكبة. لفت انتباھھم مركبة مشبوھة على متنھا أشخاص مشبوھین، وبعد المراقبة الأمنیة والإداریة للمركبة ومستعملیھا. تم ضبط وحجز كمیة من المخدرات كانت مخبئة بإحكام تحت الكرسي الخلفي للمركبة. حیث عثر بحوزتھم على 08 صفائح من المخدرات (قنب ھندي) یقدر وزنھا إجمالیا بـ 736.2غ حیث تم توقیف ثلاثة أشخاص مشتبه فیھم.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونیة اللازمة، تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبھ فیھم، قدموا بموجبھ

أمام الس