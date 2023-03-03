توقرت: الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز 15 كلغ من الذهب

تمكنت مصالح الدرك الوطني بتوقرت من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في التنقيب والمتاجرة بالمعادن الثمينة بطريقة غير قانونية وبدون رخصة. مع حجز كمية مقدرة بـ 15 كلغ من معدن الذهب.

وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الدرك، فقد جاءت العملية على إثر معلومات مؤكدة واردة إلى عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتوقرت. مفادها عزم شبكة إجرامية على نقل كمية معتبرة من معدن الذهب على متن سيارة سياحية. إنطلاقا من أقصى جنوب البلاد باتجاه إحدى الولايات الشمالية.

كما تم بناء على تلك المعلومات وضع خطة محكمة للإطاحة بعناصر الشبكة بتوقرت. حيث مكنت من توقيف شخصين وحجز ما يقارب 7 كلغ من مادة الذهب على شكل صفائح مختلفة الأشكال والأحجام. بالإضافة كذلك إلى ما يفوق 8 كلغ من معدن الذهب في شكله الخام بمجموع 15 كلغ. حيث قدرت القيمة المالية الإجمالية للذهب المحجوز ”بتسعة ملايير ومئتين وثلاثة وعشرون مليون سنتيم”.

كما تم حجز مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية والأجنبية قدر بـ ”ستة وعشرون مليون سنتيم”. بالإضافة إلى “ستة آلاف وخمسة عشر أورو”، مع حجز المركبة المستعملة في الجريمة، يضيف ذات المصدر.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية وإنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما. بموجبه سيتم تقديمهما أمام نيابة محكمة توقرت.

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