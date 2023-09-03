توقرت.. الاطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المنازل

تمكنت مصالح امن ولاية توقرت ممثلة في عناصر الأمن الحضري الثالث، من توقيف أربعة أشخاص في العقد الثاني من العمر. ومعالجة أربعة قضايا متفرقة تمثلت في تكوين جمعية أشرار والسرقة من داخل مسكن بتوافر ظروف الليل بالتسلق والكسر وإخفاء المسروقات.

حيثيات القضايا تعود إلى إيداع شكوى من طرف مواطنين لدى مصالح الأمن الحضري الثالث. بخصوص تعرضهم للسرقة من داخل منازلهم من طرف مجهولين. والتي استهدفت مبالغ مالية (القضية الأولى والثانية)، تجهيزات وأغراض منزلية (القضية الثالثة والرابعة). أين باشرت عناصر مصالحنا فور تلقي الشكوى تكثيف عمليات البحث والتحري في الموضوع. والتي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم ليتبين أنهم من معتادي السرقة، ليتم توقيفهم خلال فترة وجيزة مع استرجاع بعض المسروقات المتمثلة في مكيف هوائي نوع (Condor 18).

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم انجاز ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة توقرت، وبعد إجراءات المثول الفوري صدر في حقهم أمر إيداع.