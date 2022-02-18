توقرت: الحبس لمسبوق قضائيا يروج المخدرات

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتوقرت. من توقيف مروج مخدرات وسط نسيج سكنية في العقد الثاني من العمر. مسبوق قضائيا، ومعالجة قضية حيازة مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة بغرض البيع.

و تمت مداهمة المكان المستغل من طرف المعني أين تم توقيفه متلبس. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تحويله لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص.

والحبس لمحترف سرقة المساكن..

كما تمكنت عناصر الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية توقرت، من توقيف شخص في العقد الثاني من العمر. ومعالجة قضية السرقة في حالة تلبس بتوافر ظروف الليل والتسلق .

حيث على اثر بلاغ من طرف أحد المواطنين بإقليم الإختصاص. يفيد بوجود لص في حالة تلبس بالسرقة في منزله الشاغر بأحد الأحياء. والذي اكتشفه عن طريق جهاز التنبيه المثبت في منزله. حيث تم توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس بالسرقة.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تبين ان المشتبه فيه محل أمر ضبط وإحضار من طرف نيابة محكمة توقرت. عن تهمه جناية السرقة بظروف التعدد والكسر والليل.

وتم تشكيل ملف جزائي ضد المشتبه فيه و تقديمه أمام وكيل الجمهورية. الذي أصدر في حقه سنتين حبس نافد مع الإيداع وغرامة مالية تقدر بـ 200دج .

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