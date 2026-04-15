توقرت: تفكيك جمعية أشرار من بينهم قاصر بتهمة سرقة الكوابل النحاسية

تمكنت مصالح أمن ولاية توقرت ممثلة في مصالح أمن دائرة المقارين، من توقيف أربعة أشخاص في العقد الأول والثاني من العمر. ومعالجة قضية تكوين جمعية أشرار السرقة الموصوفة بالتعدد مع توافر ظرف الليل.

حيثيات القضية تعود إلى تقديم شكوى حول تعرض مؤسسة عمومية إلى عملية سرقة من طرف مجهولين. طالت كوابل نحاسية من مختلف الأنواع خاصة بخدمة الإتصالات الإلكترونية.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم انجاز ملف جزائي قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة توقرت. وبعد إجراءات المثول الفوري صدر في حق المشتبه فيهم ثلاثة سنوات حبسًا نافذًا مع الإيداع بالمؤسسة العقابية وغرامة مالية قدرها 200.000 ألف دج.

في حين أحيل المشتبه فيه الرابع “القاصر” على قاضي الأحداث صدر ضده أمر إيداع بالمؤسسة العقابية. عن جنحة السرقة بالتعدد والليل واستحضار مركبة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور