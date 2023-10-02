توقرت: تفكيك جمعیة أشرار مختصة في سرقة الأسلاك الكھربائیة

تمكنت الفرقة الجنائية بمصالح أمن ولایة توقرت ممثلة في المصلحة الولائیة للشرطة القضائیة بحر الأسبوع المنصرم. من توقیف شخصین في العقد الثاني من العمر “23 و28 سنة”.

كما تمكنت من معالجة قضیة جنایة تكوین جمعیة أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنایة محاولة السرقة بالتسلق. لإستغلال ظرف اللیل والتعدد واستحضار مركبة ذات محرك لتسھیل الھروب.

حیثیات القضیة تعود إلى تلقي بلاغ من طرف المؤسسة العمومیة الاستشفائیة بإقلیم الاختصاص. مفادھا استقبالھم لشخص متوفى إثر تعرضھ لصعقة كھربائیة على مستوى عمود خاص بالضغط العالي بالمدخل الجنوبي للمدینة. أین باشرت عناصر مصالحنا فور تلقي البلاغ تكثیف عملیات البحث والتحري في الموضوع وتكثیف الاستعلام المیداني.

وبعد التحقیق المعمق ومعاینة مسرح الجریمة قام عناصر المحطة الرئیسیة لتحقیق الشخصیة بحجز قطع قماش محترقة تعود للضحیة وبقایا منشار محطم. مع أخذ عینات من بقع الدم الخاص بالضحیة، حیث تبین أن الشخص المتوفى لاقى حتفه أثناء تسلقه لعمود كھربائي في محاولة سرقة للكوابل الكھربائیة ذات الضغط العالي. كما تم توقیف شریكیه في القضیة “المشتبه فیه الثاني والثالث”.

بعد استیفاء كافة الإجراءات القانونیة تم إنجاز ملف جزائي قدم بموجبه أمام وكیل الجمھوریة لدى محكمة توقرت. وبعد إجراءات المثول الفوري صدر في حق المشتبه فیھما عقوبة سالبة للحریة قدرت بخمسة سنوات حبس نافذة مع الایداع، وغرامة مالیة نافذة تقدر بـ (500.000 دج) عن جنحة محاولة السرقة بالتعدد.

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