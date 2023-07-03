توقرت: تفكيك جمعیة أشرار وحجز 11760 قارورة خمر عشیة عید الأضحى

تمكنت مصالح أمن دائرة المقارین بتوقرت من توقیف 5 أشخاص تتراوح أعمارھم مابین 20 و32 سنة. بالإضافة كذلك إلة معالجة قضیة تكوین جمعیة أشرار لغرض الإعداد لبیع وترویج المشروبات الكحولیة بالجملة والتجزئة بدون رخصة.

حیثیات القضیة تعود إلى ورود معلومات مؤكدة مفادھا وجود شحنة كبیرة من المشروبات الكحولیة لغرض الترویج بإقلیم الاختصاص في توقرت. على مستوى حضیرة شخص مشتبھ فیھ. وتحت إشراف وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا تم استصدار إذن بالتفتیش والتي كانت ایجابیة. حيث كللت بحجز ثلاث سیارات من نوع تویوتا ھیلیكس محملة بالمشروبات الكحولیة، یقدر عددھا الاجمالي بإحدى عشرة ألف وسبعمائة وستین ،11760. كما تم ضبط قطعتان من المخدرات (كیف معالج) قدر وزن القطعة الأولى بـ 0.2غ. أما وزن القطعة الثانیة قدر بـ 0.1غ داخل علبة سجائر بسیارة المشتبھ فیه الثاني. والمتورط في قضیة إیواء وتشغیل رعیة أجنبیة بدون رخصة، وحیازة المخدرات لغرض الإستھلاك الشخصي.

كما تم بموجب إذن ثاني لتفتیش مسكن المشتبھ فیھ الأول (مالك الحضیرة)، من حجز قطعة من المخدرات (كیف معالج) قدر وزنھا بـ0.1غ .

وبعد استیفاء كافة الإجراءات القانونیة تم تشكیل ملفات جزائیة ضد المشتبھ فیھم، قدموا بموجبھ أمام وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا بتوقرت، وبعد إجراءات المثول الفوري، صدر ضدھم أمر إيداع عن تهم حیازة المخدرات لغرض الاستھلاك الشخصي. وجنحة القیام بصفة مباشرة لتسھیل تنقل وإقامة أجنبي في الإقلیم الجزائري بصفة غیر قانونیة. فیما بقي اثنین آخرین في حالة فرار.

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