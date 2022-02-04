توقرت: توقيف شخصين و حجز أكثر من 2500 قرص مهلوس
تمكنت عناصر أمن ولاية توقرت، من توقيف شخصين وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.
وفي هذا السياق فإن الموقوفان في العقد الثاني من العمر مشتبه فيهما في قضية جناية التهريب باستعمال سيارة، لبضاعة أجنبية.
والتي تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني و الصحة العمومية. حيث تتمثل في المهلوسات ذات منشأ أجنبي لا توصف إلا بوصفة بغرض البيع، و الترويج في إطار جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة.
وفي هذا السأن عالجت قضية الحال تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أين ضبطت في خضم تحرياتها كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 2670 قرص مؤثر عقلي من نوع بريقابالين 300 ملغ ذات المنشأ الأجنبي.
إلى جانب مركبة سياحية ولوحات ترقيم السيارات أستعملت من اجل تضليل مصالح الأمن وأربعة هواتف نقالة
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توقرت: الأمن يحجز كميات معتبرة من مادة التبغ ومادة المعسل الى جانب ألعاب نارية محل تهريب
كما تمكنت مصالح امن ولاية توقرت، من معالجة قضية جنحة بضاعة أجنبية مستوردة عن طريق التهريب ضد 5 أشخاص في العقد الثالث من العمر.
وفي هذا السياق و بعد ورود معلومات حول أشخاص بإستغلال محلاتهم التجارية (أكشاك) في بيع مادة التبغ، ومادة المعسل محل تهريب بطريقة غير شرعية.
وبعد إستصدار إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية المختص إقليميا لأربعة 4 محلات.
كما أسفرت العملية عن حجز كمية من مادة التبغ تقدر بـ 10130 علبة مختلفة الأنواع، ومادة المعسل تقدر بـ 6405 وحدة،و56شماريخ العاب نارية.
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توقرت: الأمن يضع حد لعصابة متخصصة في سرقة الكوابل الكهربائية
توقرت: الأمن يضع حد لعصابة متخصصة في سرقة الكوابل الكهربائية
تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية. متكونة من 4 أشخاص يمتهنون سرقة الكوابل الكهربائية في قضيتين متفرقتين.
القضية الأولى على اثر دورية مكنت من معالجة قضية جنحة تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد للسرقة بالتسلق. مع توفر ظرف الليل، واستحضار مركبة ذات محرك لتسهيل عملية الهروب. حيث تمت العملية بالقرب من إحدى المؤسسات العمومية، ضد شخصين في العقد الثاني من العمر(السرقة إستهدفت كوابل كهربائية).
القضية الثانية تم توقيف شخصين مشبوهين بالقرب من إحدى الحظائر بإقليم الاختصاص. حيث أسفرت العملية عن معالجة قضية تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد للسرقة بالتسلق من داخل حظيرة. ضد شخص في العقد الثاني من العمر وقاصر(السرقة استهدفت كوابل كهربائية).
بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تحويل المتورطين لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص.