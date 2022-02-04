توقرت: توقيف شخصين و حجز أكثر من 2500 قرص مهلوس

تمكنت عناصر أمن ولاية توقرت، من توقيف شخصين وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

وفي هذا السياق فإن الموقوفان في العقد الثاني من العمر مشتبه فيهما في قضية جناية التهريب باستعمال سيارة، لبضاعة أجنبية.

والتي تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني و الصحة العمومية. حيث تتمثل في المهلوسات ذات منشأ أجنبي لا توصف إلا بوصفة بغرض البيع، و الترويج في إطار جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة.

وفي هذا السأن عالجت قضية الحال تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أين ضبطت في خضم تحرياتها كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 2670 قرص مؤثر عقلي من نوع بريقابالين 300 ملغ ذات المنشأ الأجنبي.

إلى جانب مركبة سياحية ولوحات ترقيم السيارات أستعملت من اجل تضليل مصالح الأمن وأربعة هواتف نقالة

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كما تمكنت مصالح امن ولاية توقرت، من معالجة قضية جنحة بضاعة أجنبية مستوردة عن طريق التهريب ضد 5 أشخاص في العقد الثالث من العمر.

وفي هذا السياق و بعد ورود معلومات حول أشخاص بإستغلال محلاتهم التجارية (أكشاك) في بيع مادة التبغ، ومادة المعسل محل تهريب بطريقة غير شرعية.

وبعد إستصدار إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية المختص إقليميا لأربعة 4 محلات.

كما أسفرت العملية عن حجز كمية من مادة التبغ تقدر بـ 10130 علبة مختلفة الأنواع، ومادة المعسل تقدر بـ 6405 وحدة،و56شماريخ العاب نارية.

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