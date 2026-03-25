توقرت.. توقيف شخص متلبسا بحيازة ونقل المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح أمن ولاية توقرت، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف شخصين في العقد الثالث من العمر (رجل و إمرأة) ومعالجة قضية حيازة ونقل مؤثرات عقلية بطريقة غير شرعية قصد البيع والتهريب لمؤثرات عقلية باستعمال مركبة ذات محرك.

حيثيات القضية تعود إلى قيام عناصر الأمن بعمليات المراقبة والتفتيش المستمرة على مستوى نقطة مراقبة. بالمدخل الجنوبي للمدينة، ليتم توقيف سيارة مشبوهة على متنها شخصين (رجل و إمرأة) تبدو عليهما ملامح الارتباك. وبعد إخضاع المركبة لعملية التفتيش الدقيق ضبط في أسفلها على جيب سري كان بداخله كمية من المؤثرات العقلية. قدرت بـ 7395كبسولة دواء بريقابلين 300ملغ، أين تم توقيفهما على الفور وتحويلهما إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تشكيل ملف جزائي ضد المشتبه فيهما و تقديمهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين صدر في حق المشتبه فيه أمر إيداع، فيما إستفادت المشتبه فيها من البراءة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور