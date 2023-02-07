توقرت.. توقيف عصابة بينهم إمرأة وحجز أكثر من 20 ألف قرص مهلوس

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية توقرت، من توقيف شبكة إجرامية تتكون من 4 أشخاص من بينهم إمرأة وحجز عدد كبير من الأقراص المهلوسة.

وحسب بيان صادر عن ذات المصالح الأمنية، فإن العملية نفذت بعد استغلال معلومات و الإنتشار المحكم لذات الوحدات الأمنية عبر شبكة الطرقات، حيث تم توقيف مركبتين سياحيتين، وبعد التفتيش الدقيق عثر بداخلهما على 20.267 كبسولة من المؤثرات العقلية

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم تحرير محضر قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة توقرت، إستنادا إلى ذات المصدر.