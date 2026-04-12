توقرت: توقيف 3 أشخاص وحجز أكثر من 1400 قرص “بريغابلين”

تمكنت مصالح أمن ولاية توقرت، ممثلة في المصلحة الولائية للأمن العمومي، من توقيف شخصين من بينهما امرأة في العقد الثاني والسادس من العمر. وتسجيل قضيتي حيازة ونقل مؤثرات عقلية بغرض البيع والترويج.

تعود حيثيات القضية الأولى لوضع نقطة مراقبة فجائية لعناصر مصالحنا المدرجة ضمن المخطط الأمني المتواصل لمحاربة الجريمة الحضرية سيما جرائم ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. أين تم توقيف حافلة لنقل المسافرين بين الولايات وبعد المراقبة الأمنية والإدارية للمركبة ومستعمليها وتفتيش أمتعتهم تم ضبط 1430 كبسولة من دواء بريقابلين. ليتم توقيف المشتبه فيها على الفور وتحويلها إلى المصلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي ذات السياق ومواصلة لجهود مصالحنا تمكنت في قضية ثانية من توقيف شخص مشبوه على مستوى محطة المسافرين. وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 57 كبسولة من دواء بريقالين 300 ملغ. ليتم توقيفه وتحويله الى المصلحة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

