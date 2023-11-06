توقرت.. توقيف 5 أشخاص متورطين في إجهاض فتاة عزباء

تمكنت مصالح أمن ولاية توقرت ممثلة في عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف 5 أشخاص. من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم مابين 22 و42 سنة، ومعالجة قضية الإجهاض. فيما بقيت المشتبه فيها السادسة في حالة فرار.

وقائع القضية تعود إلى تلقي المصالح المعنية بلاغ من طرف المؤسسة العمومية الاستشفائية بإقليم الاختصاص، مفادها استقبالهم فتاة عزباء في عقدها الثاني من العمر. وعلى إثر تعرضها لأزمة صحية حرجة بسبب مضاعفات عملية إجهاض لجنين ذو 4 أشهر. أين باشرت عناصر مصالحنا فور تلقي البلاغ وعمليات البحث والتحري في الموضوع وتكثيف الاستعلام الميداني.

وبعد التحقيق المعمق وإستغلال المعلومات، تم تحديد هوية المشتبه فيهم الأربعة المتورطين في قضية الإجهاض مقابل مبالغ مالية .

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام السيد/ وكيل الجمهورية، وبعد إجراءات المثول الفوري صدر ضد المشتبه فيها الأولى 01 سنة حبس نافذ وغرامة مالية قدرها مئة ألف 100.000.00 دج، في حين صدر ضد المشتبه فيهن الثلاثة 18 عشرة شهر حبس نافد مع الإيداع وغرامة مالية قدرها مئة ألف 100.000.00 دج، فيما استفاد المشتبه فيه الخامس من البراءة، وعقوبة 03 سنوات حبس نافد مع غرامة مالية قدرها مئتي ألف 200.000.00 دج مع استصدار أمر بالقبض ضد المشتبه فيها المسجلة في حالة فرار.