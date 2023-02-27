توقرت: حجز أكثر من 17 ألف قرص مهلوس وكمية من الكوكايين

تمكنت مصالح أمن ولاية توقرت، ممثلة في فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من تفكيك جمعية أشرار. وتوقيف ستة 06 أشخاص فيما بقي إثنين في حالة فرار.

حيثيات القضية تعود إلى تفطن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتوقرت من خلال نقطة مراقبة فجائية على مستوى الطريق الوطني رقم 03. إلى سيارة سياحية مشبوهة. أين تم إيقافها وإخضاعها إلى عملية تفتيش دقيق. حيث أسفرت العملية على ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية كانت مخبأة بإحكام في الباب الخلفي للسيارة. قدر بـ 17.235 كبسولة من دواء بريقابلين 300 ملغ. بالإضافة كذلك إلى كمية من المخدرات الصلبة. والتي بعد إجراء الاختبار الأول كانت النتائج إيجابية لمادة الكوكايين قدر وزنها بـ 58.26 غ. وكمية من المخدرات (كيف معالج)، قدر وزنها بـ 112.4 غ.

في حين لاذت مركبة سياحية أخرى، كانت تقوم باستطلاع وفتح الطريق ومراقبة الأجهزة الأمنية بالفرار. أين تم إيقافها على مستوى إحدى الولايات المجاورة لتوقرت. أين تمت متابعة الموقوفين بجناية تكوين جمعية أشرار. من أجل الإعداد لارتكاب جناية، جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية بالتعدد واستعمال وسائل نقل. جنحة حيازة ونقل مخدرات صلبة (كوكايين)، جنحة حيازة ونقل مخدرات (كيف معالج)، جنحة حيازة مواد صيدلانية ذات خصائص مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع والترويج

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تشكيل ملف جزائي ضد المشتبه فيهم، قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين صدر ضدهم أمر ايداع.

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