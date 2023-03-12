توقرت: حجز أكثر من 22 قنطارا من بودرة الحليب موجهة للإحتكار والمضاربة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدائرة تماسين ولاية توقرت من حجز كمية من مسحوق الحليب قدرت ب 22 قنطارا و40 كلغ كانت موجهة للاحتكار والمضاربة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف ثلاثة أشخاص لتورطهم في هذه القضية. كما نفذت العملية في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى مجابهة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية. ومن خلال الإنتشار الجيد لوحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني عبر شبكة الطرقات بإقليم الاختصاص. أين تم وضع حد لنشاط أحد تجار الجملة للمواد الغذائية. وحجز كمية معتبرة من مسحوق الحليب مقدرة بـ 22 قنطار و40 كلغ 3840 كيس. بالإضافة كذلك إلى 600 علبة كانت على متن شاحنة حيث قدرت القيمة المالية للبضاعة المحجوزة بأكثر من 20 مليون دج.

كما أسفر التحقيق عن توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في القضية. حيث رفعت ضدهم عدة مخالفات تتعلق بجنحة المضاربة غير المشروعة وجنحة إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية وجنحة عدم مطابقة الفاتورة وجنحة تحرير فواتير وهمية.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم. بموجبه سيتم تقديمهم أمام النيابة.