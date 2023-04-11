توقرت: حجز 2.99 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية منذ بداية رمضان

تمكنت مصالح الرقابة التابعة لمديرية التجارة لولاية توقرت مند الفاتح من شهر رمضان من حجز 2.99 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ولحوم حمراء وبيضاء. بقيمة مالية تفوق مليون وخمسمائة ألف دج. في إطار محاربة شتى أشكال الغش والتجارة غير القانونية.

وقال مدير التجارة بولاية توقرت، مصطفى بضياف أن مصالح الرقابة قامت بـ 295 تدخلا أسفر عن تحرير 72 محضرا قضائيا ضد المخالفين للقانون التجاري. بالإضافة كذلك إلى حجز كمية تقدر ب 2,99 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ولحوم حمراء وبيضاء. بقيمة مالية تفوق مليون وخمسمائة ألف دج.

كما أضاف أن مصالحه وفي إطار البرنامج الخاص بهذا الشهر الفضيل، جندت 22 فرقة على مستوى كل دوائر الولاية اوقرت. لمراقبة الأنشطة التجارية، ولضمان عمليات تموين الأسواق بالمواد الأساسية”.

من جانب آخر أوضح بضياف أنه تم إفتتاح سوق تضامنية جوارية ببلدية النزلة، لبيع السلع بأسعار منخفضة وترويجية بمشاركة 40 تاجرا. وبأنه تم الإتفاق مع التجار والمتعاملين الاقتصاديين لزيادة حجم الإنتاج والعرض ونقاط البيع. كما يتم يوميا تموين ولاية توقرت بـ 500 طن من السميد و40 طن من الزيت و9700 لتر من مادة الحليب. بالإضافة إلى 3500 قنطار من مادة الفرينة”.

وأشارت مصالح التجارة إلى أن النقص الذي يحصل أحيانا في بعض المواد، سببه لهفة المواطنين. والاقتناء غير المبرر للمواد الغذائية لغرض التخزين في البيوت.

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