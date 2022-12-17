توقرت: مروجو المخدرات والمؤثرات العقلية بالأحياء السكنية في قبضة  الأمن

تمكنت فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية توقرت بحر هذا الأسبوع من توقيف شخص في العقد الثاني من العمر، بجنحة حيازة مخدرات ومواد صيدلانية ذات خصائص مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة لغرض المتاجرة والعرض على الغير.

حيثيات القضية تعود إلى عمليات المداهمة والدوريات المستمرة لعناصر مصالحنا على مستوى إقليم الاختصاص، أين لفت انتباههم مجموعة من الأشخاص من معتادي الإجرام، تم توقيف أحدهم كان على متن دراجة نارية، في حين لاذ البقية بالفرار إلى وجهات متفرقة، ليتم العثور لدى صاحب الدراجة النارية على علبتي سجائر من نوع GAULOISE أين عثر بداخلها على 32 قرص من نوع بريغابالين 300 ملغ، إضافة إلى كمية من المخدرات على شكل 13 مرود مهيأة للبيع قدر وزنها بـ 14.20 غ، شفرة كيتور تستعمل في عملية التقطيع والبيع، مبلغ مالي من عائدات البيع والترويج قدر بـ 42.000 دج.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي قدم بموجبه أمام السيد/ وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وبعد إجراءات المثول الفوري صدر في حقه عقوبة أربعة (04) سنوات حبس نافدة وغرامة مالية قدرها خمسون ألف دينار جزائري 50.000.00 دج