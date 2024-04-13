توقرت: مياه الأمطار تغمر العديد من الشوارع والأحياء السكنية وتشل حركة السير

قامت مصالح الحماية المدنية بولاية توقرت بعدة تدخلات بالمناطق والسكنات التي غمرتها مياه الأمطار. سيما عبر بلديات النزلة والزاوية العابدية والحجيرة.

وقد غمرت مياه الأمطار, التي تهاطلت بغزارة منذ أمس الجمعة. العديد من الشوارع والأحياء السكنية وتسببت في شل جزئي لحركة السير عبر عدة مسالك وطرقات ولائية وبلدية.

وتتواصل جهود مختلف الفرق التقنية لشفط المياه المتجمعة. وكذا تنظيف شبكات الصرف الصحي والبالوعات والمجاري بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للتطهير.

للتذكير, أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة له عن تساقط أمطار غزيرة. قد تبلغ كمياتها محليا 80 ملم. على عدد من ولايات جنوب شرق البلاد بداية من يوم امس الجمعة لتستمر إلى غاية مساء اليوم السبت.