توقرت: الإطاحة بثلاثة أشخاص وحجز قرابة 105 آلاف قرص “بريڨابالين”

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية توقرت، في اليومين الأخيرين، من توقيف ثلاثة أشخاص في العقدين الرابع والخامس من العمر. ومعالجة قضية حيازة ونقل مؤثرات عقلية بطريقة غير شرعية قصد البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة. التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية لمؤثرات عقلية ذات منشأ أجنبي باستعمال مركبة ذات محرك.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة، تفيد بوجود أشخاص ينشطون في مجال نقل وترويج المؤثرات العقلية أجنبية الصنع. وعلى إثرها تم إعداد خطة أمنية محكمة و وضع كمين على مستوى المدخل الجنوبي للمدينة.

وفور وصول المركبة المعنية ورؤية المشتبه فيهم لعناصر الأمن لاذوا بالفرار على متن مركبة سياحية التي كانت تكشف لهم الطريق إلى وجهة مجهولة. ليتم تفتيش الشاحنة، حيث تمّ ضبط وحجز كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 104606 كبسولات من نوع “بريڨابالين 300 ملغ” ذات منشأ أجنبي كانت مخبأة بإحكام في إحدى التجاويف السفلية للشاحنة.

كما تم بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا استصدار إذن بتمديد الاختصاص لإحدى الولايات الشمالية التي كانت نتائجه ايجابية. وأثمرت المساعي الحثيثة عن توقيف ثلاثة أشخاص.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية قدِّم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة توقرت. وبعد إجراءات المثول الفوري صدر في حقهم أمر بإيداع الحبس.