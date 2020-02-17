توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم الإثنين

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم الإثنين ،أجواء صافية على المناطق الشمالية،مع ضباب مرفوق بسحب سفلى،يميز المناطق الساحلية والداخلية خلال الصبيحة.

وتتوقع ذات المصالح طقس مشمس على المناطق الجنوبية والصحراء الشمالية والواحات،وأجواء مغشاة جزئيا مع سحب سفلى على باقي المناطق الصحراوية.

وأضاف ذات المصدر أن الرياح ستكون غربية حيث ستتراوح ما بين 15 و25 كلم/سا على السواحل الغربية والوسطى.

أما درجات الحرارة فستتراوح ما بين17 إلى22درجة على المناطق الساحلية، وما بين 19إلى24درجة على المناطق الداخلية، وما بين23إلى31درجة بالمناطق الجنوبية.