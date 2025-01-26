توقعات الطقس اليوم الأحد

ستكون الأجواء من مغشاة في الصبيحة إلى صافية على العموم بالولايات الشمالية للوطن اليوم الأحد.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء من مغشاة في الصبيحة بسحب سفلى وباردة إلى صافية ومشمسة خلال الظهيرة على كل الولايات الشمالية للوطن.

أما بالولايات الجنوبية، فالأجواء صافية ومشمسة مع رياح متوسطة.

درجات الحرارة تتراوح بين 20 الى 25 درجة على الولايات الشمالية للوطن و ما بين 20 الى 28 درجة بالجنوب.

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