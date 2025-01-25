توقعات الطقس لنهار اليوم السبت

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، نهار السبت، أن تكون الأجواء بالمناطق الساحلية والداخلية من صافية إلى مغشاة جزئيا، ومن مغشاة إلى غائمة محليا على المناطق الوسطى الشرقية والشرقية خلال ظهير ة ومساء اليوم.

أما بالهضاب العليا والأوراس ستكون الأجواء مغشاة، لكن غائمة محليا على المناطق الغربية والوسطى مع بعض الأمطار المتفرقة.

وبالجنوب الجزائري ستكون الأجواء مغشاة.

وبخصوص درجات الحرارة، ستتراوح بين 16 و20 درجة بالمناطق الساحلية وبين و14 و20 درجة بالهضاب العليا. أما بالجنوب ستتراوح بين 18 و23 درجة.

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