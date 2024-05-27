توقعات بإختلاف موعد عيد الأضحى بالعالم الإسلامي

بدأت العديد من الدول الإسلامية شهر ذي القعدة يوم الجمعة 10 ماي 2024 م، ومن هذه الدول إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنغلادش وباكستان وإيران والمغرب وغانا.

وهذه الدول ستتحرى هلال شهر ذي الحجة يوم الجمعة 07 جوان، ليكون أول أيام شهر ذي الحجة فيها يوم السبت 08 جوان أو الأحد 09 يجوان، ويكون أول أيام عيد الأضحى فيها يوم الإثنين 17 جوان أو الثلاثاء 18 جوان.

وحيث إن رؤية الهلال يوم الجمعة 07 جوان ممكنة بالعين المجردة من غالبية دول العالم، فعليه من المتوقع أن تبدأ جميع هذه الدول شهر ذي الحجة يوم السبت 08 جوان، ويكون يوم الإثنين 17 جوان أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.

في حين بدأت غالبية الدول الإسلامية ومنها الجزائر، شهر ذي القعدة يوم الخميس 09 ماي، وهذه الدول ستتحرى هلال شهر ذي الحجة يوم الخميس 06 جوان.

ليكون أول أيام شهر ذي الحجة فيها يوم الجمعة 07 جوان أو السبت 08 جوان، ويكون أول أيام عيد الأضحى فيها يوم الأحد 16 جوان أو الإثنين 17 جوان.

وحيث إن القمر يوم الخميس 06 جوان سيغيب بعد غروب الشمس بعدة دقائق في وسط وغرب العالم الإسلامي، فلا يستبعد أن تبدأ العديد من هذه الدول شهر ذي الحجة يوم الجمعة 07 جوان، ليكون يوم الأحد 16 جوان أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.