توقعات بإرتفاع الإنتاج العالمي من الحبوب إلى 2841 مليون طن

توقّعت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، إرتفاع الإنتاج العالمي من الحبوب إلى 2841 مليون طن خلال سنة 2024. بزيادة 1.1 بالمائة “32 مليون طن” مقارنة بمستوى الإنتاج في العام الماضي.

بحسب أحدث تقرير نشرته “الفاو” على موقعها الإلكتروني، تستند هذه التوقعات الجديدة إلى تقديرات بزيادة الإنتاج خاصة من القمح والأرز. وفقا لبيانات رسمية صدرت مؤخرا تشير إلى حصاد أوفر في عدة دول منتجة.

وفي هذا السياق، قامت المنظمة بتعديل توقعاتها بالنسبة إلى الإنتاج العالمي من القمح لعام 2024. حيث بات يبلغ اليوم 796 مليون طن. أي ما يمثل زيادة نسبتها 1 بالمائة مقارنة بسنة 2023.

وراجعت المنظمة توقعاتها فيما يخص الإنتاج العالمي من الأرز بين عامي 2023 و2024. أي ما مقداره 526.4 مليون طن. كما يمثل هذا المستوى زيادة سنوية في الإنتاج بنسبة 0.5 بالمائة. ويتوافق مع الحصاد القياسي لعامي 2021 و2022. ما يعكس التوقعات بوجود محاصيل وفيرة عموما في آسيا. بالإضافة إلى اتساع الإنتاج في إفريقيا والولايات المتحدة.

ومن خلال تقرير لـ (الفاو)، ومؤشرها لأسعار الأغذية، يتجلى أنّ الاستخدام العالمي للحبوب سيبلغ 2828 مليون طن. أي بزيادة 1.3 بالمائة عن مستواه السابق.

وتفيد توقعات المنظمة للمخزونات العالمية من الحبوب بأنّها ستبلغ 894 مليون طن في نهاية مواسم عام 2024. وهي لا تزال أعلى بنسبة 2.3 بالمائة من مستوياتها في بداية العام. وتشير إلى أنّ نسبة المخزونات العالمية من الحبوب ستبلغ 31 بالمائة.

كما من المتوقع أن تسجّل التجارة العالمية للحبوب زيادة تقدر بـ 1.7 بالمائة مقارنة بالعام الماضي لتبلغ 485 مليون طن بنهاية العام 2024.

وجرى تسجيل إنخفاض أسعار الصادرات العالمية من القمح للشهر الثالث تواليا في مارس الماضي. ويرجع السبب في ذلك بشكل رئيس إلى استمرار المنافسة القوية في الأسواق الدولية.