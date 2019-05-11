توقعات بإرتفاع درجات حرارة بأكثر من النصف خلال شهر رمضان

أكد المركز الوطني للمناخ اليوم السبت أن درجات الحرارة ستعرف ارتفاعا خلال شهر ماي الجاري الذي يُصادف شهر رمضان.

حيث ستفوق مستواها العادي عبر كافة ربوع الوطن.

وحسب توقعات المركز فان معدل درجات الحرارة خلال شهر رمضان سيكون على الأرجح احتمال بأكثر من 50 بالمائة مرتفعا بشكل غير عادي.

موضحا أنه “يُتوقع أن يفوق المعدل الشهري لدرجة الحرارة المستوى العادي بـ +1 إلى +2 درجة مئوية عبر مختلف ربوع الوطن.

و يشير المركز إلى أن “معدل درجة الحرارة سيتراوح بين +22 و+26 درجة مئوية في شمال الوطن.

مقابل +34 درجة مئوية في مناطق الجنوب” في حين يمكن أن تفوق درجات الحرارة القصوى “القيم المذكورة سابقا خلال الظهيرة”.

و عن تساقط الأمطار يشير المركز إلى أن هذا الاحتمال يبقى ضعيفا جدا بالنسبة لكل المناطق الساحلية و الهضاب العليا و شمال الوطن.

و حسب ذات المصدر هناك احتمالات كبيرة بأكثر من 50بالمائةفي أن تسجل كميات أمطار أقل من العادة في مناطق شرق و غرب الهضاب العليا و مناطق الساحل الوسطى خلال شهر مايو حيث يتوقع أن “تبلغ كمية الأمطار المتساقطة أو تفوق محليا 30 ملم”.

بالمقابل أوضح المركز الوطني للمناخ التابع للمركز الوطني للأرصاد الجوية أن مناطق شمال الصحراء إلى غاية الجنوب ستعرف “ظروفا عادية”.