توقعات بإرتفاع صاروخي لأسعار النفط لهذا السبب

توقع خبراء ومسؤولون أرتفاعا كبيرا في أسعار النفط بعد قرار دول مجموعة السبع فرض سقف على سعر النفط الروسي.

وقال بنك “جي بي مورغان” الأمريكي، إن القيود على الأسعار قد تدفع روسيا لخفض إنتاجها النفطي بما يصل إلى 5 ملايين برميل يوميا.

مما سيتسبب في ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 380 دولارا للبرميل، إذا قررت روسيا الرد على المساعي الغربية لوضع سقف لسعر النفط الروسي.

وأفاد محللو “جي بي مورغان” في مذكرة بأن “السيناريو الأكثر سوءا وهو انخفاض الإنتاج بمقدار 5 ملايين برميل يوميا قد يدفع أسعار النفط إلى 380 دولارا للبرميل”.

واتفق وزراء المالية في مجموعة السبع أمس الجمعة، بالإجماع على تحديد سقف لأسعار إمدادات النفط والغاز من روسيا.

وحذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من تداعيات فرض مجموعة السبع (G7) سقفا لسعر برميل النفط الروسي. وقال إن الخطوة هذه ستؤدي إلى زعزعة استقرار السوق بشكل كبير.

كما صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الخميس، بأن دول مجموعة “أوبك+” وكذلك الهند والصين لا تؤيد فكرة فرض سقف على سعر النفط من روسيا.

واعتبر فكرة وضع سقف على سعر برميل النفط الروسي بالأمر السخيف، محذرا من أن خطوة كهذه ستدمر سوق النفط العالمية.