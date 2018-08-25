توقعات بإرتفاع نسبة التضخم  بفنزويلا لعتبة مليون بالمئة قبل نهاية العام  الحالي

تجاوزت الأزمة الإقتصادية قدرة الحكومة في فنزويلا،بعدما شهد التضخم إرتفاعا كبيرا خلال الأشهر الأولى من العام الحالي.

فقد أعلن صندوق النقد الدولي أن نسبة التضخم قد تصل لحوالي مليون بالمئة بحلول نهاية العام الحالي 2018.

وكانت القيمة المالية قد فقدت قيمتها المحلية وخرجت الأسعار عن السيطرة وعليه أصبحت فنزويلا من الأكثر الدول التي تعرف تضخما منذ سنوات.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادور قد قال أن حربا إقتصادية تشنها الولايات المتحدة الأمريكية والمعارضة ورجال أعمال هي السبب في تدهور العملة

واضاف انه يسعى لإعادة تصميم العملة ولكن من دون تغيير قيمتها،التي هبطت مقارنة بعملة الدولار الأمريكي المتداولة عالميا.

وبإعتبار ان فنزويلا دولة بترولية اإلا ان الفساد وسوء التسيير وكذا العقوبات الأمريكية زادت من أوضاع اللإقتصاد أكثر تأزما من سنوات.