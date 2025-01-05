توقعات بإنتاج 460 ألف قنطار من الحمضيات في معسكر

كشفت مديرية المصالح الفلاحية في معسكر، عن توقعات بإنتاج أزيد من 460 ألف قنطار من مختلف أنواع الحمضيات خلال حملة جني المحصول للموسم الفلاحي 2024 ـ 2025.

وحسبما علم اليوم الأحد لدى مديرية المصالح الفلاحية، لوكالة الأنباء، تستهدف حملة الجني مساحة منتجة إجمالية تفوق 5400 هكتار. مع توقع بلوغ مردود 115 قنطار في الهكتار الواحد.

ويرتكز إنتاج هذا الموسم من الحمضيات على أنواع “طومسون” و”كليمونتين” و”المندارين”.

ويسجل إنتاج هذا المحصول تراجعا محسوسا مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي الذي حققت خلاله الولاية أزيد من 750 ألف قنطار.

وجاء ذلك، جراء الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة خلال الصائفة الماضية ما تسبب في تضرر مساحات من أشجار الحمضيات.

وكذا نقص مياه سقي سهل الهبرة بسبب تراجع منسوب سد بلدية بوحنيفية و قلة الأمطار.

وبغية توسيع المساحات المزروعة بشجيرات الحمضيات خلال الموسم الفلاحي الجاري شرعت الغرفة الولائية للفلاحة مؤخرا في تنظيم خرجات تحسيسية للمستثمرات الفلاحية.

ويتم خلال هذه الخرجات تقديم شروحات حول برامج الدولة الرامية إلى ترقية وتطوير هذا النشاط الفلاحي. ومنها منح شجيرات الحمضيات وتسهيلات في مجال السقي الفلاحي.

وتنتشر زراعة الحمضيات بولاية معسكر لاسيما بسهل الهبرة الذي يشمل بلديات المحمدية ومقطع دوز وبوهني وسيدي عبد المومن.