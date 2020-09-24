توقعات بإنتشار موجة ثانية من فيروس كورونا في أوروبا

توقع علماء الرياضيات، انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد في أوروبا، وتشمل هذه التوقعات القارة بكاملها وكل بلد على حدة.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن مجلة Scientific Reports، بأن كل من بلجيكا وبوسنة وكرواتيا وجمهورية التشيك وهولندا وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا، أعلنت رسميا عن بداية الموجة الثانية لكورونا.

ووضع فريق من علماء الرياضيات من فرنسا وإيطاليا والدنمارك برئاسة جياكومو كاتشيباليا من جامعة كلود بيرنار في ليون، نموذجا رياضيا يتنبأ بديناميكية الموجة الثانية في البلدان الأوروبية.

وحسب هذا النموذج، ستستمر ذروة الموجة الثانية للجائحة من شهر جوان 2020 ولغاية جانفي 2021، وسيكون عدد المصابين أكبر مما في الموجة الأولى.

وتوقع العلماء، أن تبلغ الإصابات ذروتها في فرنسا والنرويج، في منتصف ونهاية شهر سبتمبر، وفي إيطاليا في منتصف أكتوبر.

وفي فنلندا في نهاية أكتوبر وفي بريطانيا بداية نوفمبر والسويد في بداية جانفي عام 2021.

ويشير العلماء، إلى أن الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة، ستلعب دورا كبيرا، إذا فرضت في المراحل المبكرة لانتشار المرض.

فقد اتضح أن الوضع الوبائي الفعلي في بعض البلدان مثل ألمانيا والدنمارك وفنلندا، يختلف عن تنبؤات النموذج الرياضي.