توقعات بارتفاع صادرات الجزائر خارج المحروقات إلى 5 مليار دولار

أعلن مدير التجارة الخارجية بوزارة الخارجية خالد بوشلاغم عن بلوغ الصادرات الجزائرية خارج المحروقات عتبة 2.4 مليار دولار في 7 اشهر الماضية.

وتوقع ذات المسؤول، ان تتعدى صادرات الجزائر خارج المحروقات، عتبة 4.5 مليار دولار قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا وجود منحى تصاعدي في عملية التصدير خاصة نحو البلدان الافريقية مما ساهم في تقليص العجز في الميزان التجاري.

وأورد بوشلاغم لدى حلوله ضيفا على الاذاعة الجزائرية، إن كل المعطيات تشير الى أنّ الصادرات ستحقق هذا العام رقما قياسيا تاريخيا.

مشيرا إلى إن هذا الارتفاع المحسوس في الصادرات، بلغ في مواد البناء 450 مليون دولار، فيما ارتفع تصدير الاسمدة ب67 بالمائة.

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