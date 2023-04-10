توقعات بتراجع أسعار اللحوم لهذا السبب

كشف الرئيس المدير العام لشركة “أوناب نوتريسيون”، عبد الله الحاج عبد الله ان الانخفاض الأخير لأسعار أعلاف الدواجن والماشية التي تسوق على مستوى “أوناب” في تراجع أسعار اللحوم في السوق الوطنية.

وفي تصريح خص به وأج أكد الرئيس المدير العام لـ “أوناب نوتريسيون” “الانخفاض في أسعار الأعلاف الذي يخص كل الشعب (الدواجن والأغنام والأبقار). سيكون له حتما تأثير مباشر على الأسعار باعتبار أن الأعلاف تمثل 70 من تكاليف إنتاج اللحوم”.

كما ان انعكاس هذا الانخفاض على الأسعار سينتقل “على المدى المتوسط” إلى المستهلك. حيث سيتمكن من شراء اللحوم بأسعار “معقولة”. معتبرا أنه “من المنطقي أن يؤدي انخفاض العنصر الأساسي في الإنتاج وهو الأعلاف إلى انخفاض أسعار اللحوم”.

وتابع ذات المسؤول ان لشركة “أوناب نوتريسيون” تقوم بإستيراد وتسويق المدخلات والمواد الأولية، وخاصة الذرة وفول الصويا، المخصصة لإنتاج أعلاف الماشية والدواجن.

وأشار عبد الله الحاج عبد الله إلى التقلب الشديد في أسعار هذه المواد في السوق العالمية بعد جائحة كورونا.

مذكرا أن “الأسعار تضاعفت على وجه الخصوص منذ 2021، لا سيما سعر فول الصويا الذي بلغ 670 دولارا للطن، بينما لم يكن يتجاوز 345 دولارا للطن قبل الأزمة الصحية”. وان الأولوية الرئيسية للدولة هي ضمان توفير هذه المواد الأولية بشكل دائم من أجل تغطية منتظمة لاحتياجات السوق الوطنية من الأعلاف الحيوانية المقدرة بنحو 6 ملايين طن.