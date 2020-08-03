توقعات بتسجيل أول لقاح ضد كورونا في روسيا خلال 10 أيام

كشف رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف، أن الصندوق يتوقع تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في روسيا خلال 10 أيام.

ونقل موقع “سبوتنيك”، تصريحات لدميتريف لقناة “روسيا 24” أكد فيها أن هناك طلبات من دول أجنبية لإنتاج اللقاح، من بينها البرازيل والهند.

وأورد رئيس الصندوق: “ستلتزم وزارة الصحة بجميع الإجراءات، لقد تسلموا بالفعل أولى النتائج، وتجارب المرحلتين الأولى والثانية، ويعتبرون أن النتائج جيدة جدا”.

وأضاف دميتريف: “بعض الدول الأجنبية مهتمة بإنتاج اللقاح، هناك طلبات من 20 دولة، وهناك أكثر من 5 دول تعمل معنا من أجل تصنيع اللقاح الروسي في بلادهم، هناك اهتمام كبير من البرازيل والهند، وعدد من الدول، التي تنتظر اللقاح الروسي”.

هذا وأعلن وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، إنه من المخطط أن تنتج روسيا عدة ملايين جرعة لقاح فيروس كورونا شهريا بحلول عام 2021.

كما أنه من المتوقع بدء إنتاج أول لقاح محلي طوره المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة “غامالي”، في سبتمبر القادم.