توقعات بحصيلة ضحايا مفزعة لزلزال تركيا وسوريا

أكدت مؤسسة لتقدير مخاطر الكوارث أن أرقام ضحايا زلزال تركيا وسوريا قد تصل إلى أكثر من 80 ألف، ليصبح الزلزال واحدا من أكثر الزلازل المميتة في العالم.

وتوقعت مؤسسة “risklayer” الألمانية لتقدير مخاطر الكوارث، أن حصيلة القتلى في البلدين ستتراوح بين 16 ألفا و560، و83 ألفا و470 قتيلا.

وأشارت المؤسسة إلى أن توزيع أعداد الضحايا بين البلدين سيكون كالتالي: 34 ألفا و500 ضحية في تركيا، و10 آلاف و800 في سوريا.

وبلغ عدد الهزات التي ضربت البلدين، حتى اليوم الرابع من الزلزال حوالي 1117 هزة.

وفي حال تسببت زلازل تركيا وسوريا في مقتل 34 ألف شخص، فإنها ستكون ضمن أعلى 15 زلزالا مميتا في العالم، منذ عام 1900.