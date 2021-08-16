توقعات بظهور طفرة جديد لفيروس كورونا

توقع الدكتور الروسي يفغيني تيماكوف، أخصائي الأمراض المعدية، ظهور طفرة جديدة من فيروس كورونا في فصل الخريف.

وقال الدكتور، في تصريح لراديو “سبوتنيك”، أن جائحة كورونا بدأت تدريجيا تتراجع، ولكن فيروس SARS-CoV-2 المسبب لها لا يزال منتشرا في غالبية البلدان.

مشيرا إلى إن الخريف القادم، قد يكون هو الوقت المناسب لظهور الطفرة التالية.

وأورد الدكتور: “تحدث طفرات الفيروس التاجي المستجد الرئيسية في الخريف وبعد ظهور طفرة جديدة، تحتاج لكي ترفع رأسها وتسبب زيادة في الإصابات، إلى فترة 4-5 أشهر على ظهورها”.

مضيفا: “أتوقع أن تزداد الإصابات في شهر سبتمبر، وتستقر الأوضاع في ديسمبر، أي أن الإصابات تبقى ولكن ليس بمستوى حرج للرعاية الصحية. ولاحقا في الربيع ستعتمد الأوضاع على سلالة الفيروس التاجي المستجد الجديدة”.

واعتبر الأخصائي، إن التطعيم في الوقت الحاضر، هو الوقاية الأكثر فعالية ضد الفيروس التاجي المستجد، لذلك نصح الجميع بالتطعيم لتجنب الإصابة المحتملة في الخريف المقبل.