توقعات جديدة للعالم الهولندي تثير الجدل

أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجيربيتس، المعروف بتوقعاته الفلكية بشأن الزلازل والهزات الأرضية، جدلاً جديداً بتحديثاته. حول احتمالية حدوث زلازل في عدة دول.

وجاء في تصريحات العالم الهولندي التي نشرها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وأشار إلى أن التغيرات الهندسية بين الكواكب قد تؤدي إلى حدوث هزات أرضية.

وأوضح هوجيربيتس أن اقتراب كوكبي المريخ والزهرة بزاوية قائمة، مع وقوع كوكب الأرض بين الزهرة وأورانوس. يمكن أن يزيد من احتمالية حدوث الزلازل.

وأكد أن الفترة التي ستتأثر فيها الأرض جراء اقتران الكواكب بدأت منذ 14 أكتوبر وستستمر حتى اليوم الثلاثاء. نتيجة استمرار التغييرات الهندسية الحرجة في المجال الفلكي.

وأشار هوجيربيتس إلى أن الزلازل المرتقبة قد تتراوح شدتها بين 5.5 و7 درجات على مقياس ريشتر.