توقعات حصاد نصف مليون قنطار من القمح والشعير هذه السنة بالمنيعة وغرداية

أطلقت المصالح الفلاحية حملة الحصاد والدرس بالمنيعة وغرداية، مع توقعات إنتاج بـ2021 تضاهي نصف مليون قنطار من القمح الصلب والشعير.

ووفرت تعاونية الحبوب 53 حصادة لـ53 مستثمرة فلاحية، بها أكثر من 288 مرش محوري بالمنيعة حسب مدير المصالح الفلاحية بالولاية.

وأوفدت وزارة الفلاحة، المفتشة دوايسية سميرة والمديرة الجهوية وسط،لتعاونية الحبوب للوقوف على العملية والتنسيق مع الغرفة الفلاحية ومدراء المصالح الفلاحية.

وهذا لإيجاد حلول للمشاكل والعراقيل الميدانية من أجل ضمان سيرورة العملية بكل سلاسة.

وكشف رابح أولاد الهدار رئيس الغرفة الفلاحية عن فتح 4 نقاط وزن ببلديات حاسي القارة والمنيعة وحاسي لفحل والمنصورة.

إضافة إلى 3 نقاط تخزين أحدها سيفتح خلال أيام، ناهيك عن تسخير أحد المستثمرين مخزن بسعة 80 ألف قنطار تطوع.

أما بخصوص نوعية الإنتاج فكشف المتحدث عن إنتاج أكثر من 25 ألف قنطار شعير المخصص كبذور،تم نقله لمخازن الحبوب بالأغواط.

فيما تنوع المنتوج الباقي بين القمح الصلب الذي يعد الأكثر إنتاجا و القمح اللين و القمح الموجه كبذور للسنة المقبلة.

وشهدت عملية الحصاد والدرس حركية غير معهودة هذه السنة خاصة مع توفير النقل والحصادات في كل المستثمرات الفلاحية.

مع فتح مناطق تخزين جديدة و أجهزة وزن بكل البلديات الفلاحية في تطبيق للخطة المنتهجة للرفع من إنتاجية القمح والشعير.