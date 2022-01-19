توقعات مناصري المنتخب الوطني ضد كوت ديفوار.. ورسالتهم لوزير السعادة

طالع أيضا:

هذا وتحصّل المنتخب الوطني على جائزة أفضل فريق عربي في الاستفتاء السنوي السابع. الذي ينظمه الإتحاد العربي للصحافة الرياضية.

وشارك في الإستفتاء 100 إعلامي رياضي. واعضاء من مختلف الإتحادات وجمعيات الصحافيين الرياضيين العرب الذين شاركوا في التصويت.

كما توّج ياسين براهيمي أحسن لاعب عربي لعام 2021. فيما عاد المرتب الثاني للقطري أكرم عفيف.

وتقدّم المنتخب الوطني على كل من المغرب. تونس.قطر. السعودية وفي الأخير مصر.

وترأس نائب رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بدر الدين الإدريسي لجنة الإستفتاء بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد العربي، بعملية فرز الترشيحات.

كما خضع لاعبو المنتخب الوطني مساء اليوم الثلاثاء لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا بفندق أونومو بمدينة دوالا الكاميرونية.

وذلك تحسبا لمواجهة الخميس التي ستجمع أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي أمام منتخب كوت ديفوار.

بالمقابل كشف موفد النهار بمدينة دوالا الكاميرونية أن كل نتائج الفحوصات كانت سلبية، وهذا ما يجعل كل التعداد تحت تصرف الناخب الوطني جمال بلماضي بما في ذلك زروقي ووناس الغائبين عن اللقاءين السابقين.

الخضر يباشر تحضيراته لموقعة كوت ديفوار

كما باشر الخضر، أول أمس الإثنين، تحضيراته للمباراة المقبلة التي ستجمعه بمنتخب كوت ديفوار، ضمن “كان” الكاميرون.

وشهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة المدافع جمال بن العمري، رغم خروجه مصابا في مباراة الأمس أمام غينيا الإستوائية.

كما يسعى جمال بلماضي، لإعادة شحن لاعبيه انطلاقا من تدريبات اليوم، لضمان جاهزيتهم أمام كوت ديفوار.