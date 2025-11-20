توقع إنتاج 16 ألف قنطار من التمور

يتوقع أن يصل إنتاج مختلف أصناف التمور بتندوف إلى 16000 قنطار، برسم الموسم الفلاحي الحالي، حسب مديرية المصالح الفلاحية.

وأوضح رئيس مصلحة تنظيم الانتاج والدعم التقني، محمد مبارك، أنه ينتظر تسجيل ارتفاع في إنتاج هذا المحصول مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي الذي شهد تحقيق أزيد من 15000 قنطار من التمور.

وأرجع ذات المسؤول هذا التحسن في الانتاج الى إنخفاض نسبة انتشار مرض البوفروة الذي أثر خلال المواسم السابقة على نوعية التمور، مبرزا أن توفير المبيدات ووجود مخزون كاف منها ساهم في تمكين الفلاحين من تنفيذ المعالجة في الوقت المناسب، مما انعكس ايجابا على وضعية النخيل.

وللتذكير، تتوفر ولاية تندوف على ما يفوق 500 هكتار من النخيل موزعة عبر مختلف المحيطات الفلاحية.