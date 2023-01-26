توقع ارتفاع قدرات التخزين بالسدود إلى 9 مليار متر مكعب سنة 2024

توقعت الوكالة الوطنية للموارد المائية ارتفاع قدرات تخزين المياه بالسدود الموزعة عبر الوطن إلى نحو 9 مليار متر مكعب سنة 2024.

وقال المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية، مهدي عقاد، اليوم الخميس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن قدرات تخزين المياه بالسدود الموزعة عبر الوطن البالغ عددها 80 سدا سيرتفع من 3ر8 مليار متر مكعب حاليا الى نحو 9 مليار متر مكعب سنة 2024 عقب دخول حيز الخدمة خمسة سدود جديدة.

متوقعا أن ارتفاع قدرات تخزين المياه بالسدود عبر الوطن الموجهة لتغطية احتياجات مياه الشرب والتنمية الاقتصادية سيتواصل خلال السنوات القادمة الى 12 مليار متر مكعب سنة 2030.

كما أشار إلى أنه بالرغم من توفر الجزائر على مصادر مياه متنوعة، إلا أنها “لا تزال تعاني من العجز المستمر في تغطية احتياجاتها. في ظل ارتفاع الطلب و شح مياه الامطار خلال السنوات الأخيرة”.

ومن بين مصادر المياه التي يراهن عليها لتعويض شح مياه الامطار وتغطية حاجيات السكان من ماء الشرب بنسبة 60 بالمائة في آفاق 2030، محطات تحلية مياه البحر البالغ عددها حاليا 11 محطة موزعة عبر عدد من الولايات.

ومن المرتقب تدعيم هذه المحطاتـ، بأخرى مستقبلا على غرار محطة قورصو بولاية بومرداس المنتظر وضعها حيز الخدمة نهاية السنة الجارية.

وقال ذات المسؤول، أن التجارب انطلقت بمحطة تحلية مياه البحر ببلدية المرسى بالجزائر العاصمة تحسبا لدخولها حيز الخدمة قريب.

وستدعم هذه المحطة مستقبلا بـ5 محطات جديدة انطلقت أشغال إنجازها مؤخرا والموزعة على ولايات الطارف وبومدراس والجزائر العاصمة وبجاية ووهران.