توقع انتاج 10 ملايين طن سنويا من الفوسفات وتحقيق الاكتفاء في الأسمدة الزراعية

كشف الرئيس المدير العام لمجمع “فرفوس”، مختار لحكل، اليوم الثلاثاء، أنه تم وضع برنامج غير مسبوق في الشق المتعلق باستخراج واستغلال وانتاج مادة الفوسفات.

حيث جاء البرنامج، بعد قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي بادخال حيز الخدمة الحقل المنجمي بلاد الحدبة الواقع في مدينة بئر العاتر جنوب ولاية تبسة، والذي سيمتد عبر ملاحق له الى غاية 4 ولايات أخرى.

حيث سيتم رفع القدرة الانتاجية الى 10 مليون طن سنويا مقابل 1 مليون طن حاليا، والانتقال من تسويق مادة الفوسفات مادة خامة الى تحويلها واستخراج ما قيمته 1.5 مليون طن سنويا من حمض الفوسفور، وأكثر من مليون طن من الأمونياك وما قيمته 3 الى 4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية والازوتية.

وهو ما يجعل الجزائر في اكتفاء من احتياجاتها الزراعية ويخفض من فاتورة الاستيراد الى حدودها الدنيا.

خاصة، بعد النتائج الايجابية المحققة في القطاع الفلاحي وانتهاج المستثمرين للطرق الحديثة العصرية.

هذا وأكد ذات المتحدث في تصريح حصري لـ”النهار”، عن أنه بهذه الخطوة تكون الجزائر قد خطت خطوات كبيرة في استغلال احدى اهم الثروات الباطنية التي ستقتحم بها السوق الدولية وتكون لها كلمتها في هذا المجال.

كما انها عامل أساسي في التنمية المحلية التي ستتطور على اثرها مناطق بأكملها، لا سيما وأن جلّها يقع على الشريط الحدودي.

وهو ما يعتبر بالفعل صمام الأمان ودافع لبعث المزيد من التفاؤل لساكني هذه المناطق، التي ستستفيد من 3 الاف منصب عمل وهو رقم مرشح للارتفاع.