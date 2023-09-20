توقع جديد ومرعب من العالم الهولندي

يواصل عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، إثارة الكثير من الجدل والرعب بسبب توقعاته حول نشاط الزلازل.

ففي تغريدة جديدة نشرها عبر صفحته على “إكس”، اليوم الأربعاء، مرفقة بخريطة. كتب عليها “كما هو موضح في أحدث التوقعات، فإن تقارب الكواكب والقمر الذي حدث أمس الثلاثاء يمكن أن يؤدي إلى نشاط زلزالي أقوى قادم”.

كما أضاف: “لكن ليس لدينا حتى الآن مؤشر واضح على المناطق الأكثر خطورة”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، وقوع هزة أرضية بقوة 4,4 على مقياس ريختر اليوم.

وأوضح أن الهزة وقعت في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرا، وشعر بها سكان غالبية المحافظات. مشيرا إلى أنها وقعت على بعد 265 كيلومترًا شمال غرب مطروح شمال غرب البلاد وعلى عمق 13 كيلومترًا .

وأتت تلك الهزة الأرضية بعد أيام من توقعات جديدة للعالم الهولندي. رجح فيها حدوث بعض التجمعات من الهزات القوية في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر تقريبًا.

كما اعتبر أن الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر قد تشهد نشاطا زلزاليا قوياً نسبياً.