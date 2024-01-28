توقع زيادة بـ2.5 بالمائة في الطلب العالمي على الغاز في 2024

توقعت وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب العالمي على الغاز السنة الجارية 2024. بنسبة 2.5 بالمائة. رغم أن المعروض المحدود قد يؤدي إلى تقلبات في الأسعار.

وأوضحت الوكالة في بيان لها، أن هذه التوقعات تدعمها درجات حرارة الشتاء الباردة مقارنة بالعام الماضي. وارتفاع طلب قطاع الصناعة بسبب تراجع الأسعار. لافتة إلى أنه من المتوقع حدوث زيادة طفيفة فقط في استهلاك الغاز لتوليد الكهرباء.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المرجح أن يتوازن إرتفاع الاستهلاك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط بشكل جزئي مع تراجع الطلب في أوروبا. مضيفة أنه من المتوقع أيضا أن تؤدي الزيادة المحدودة في الإنتاج العالمي للغاز المميع إلى كبح نمو الطلب في 2024.

وتوقعت الوكالة أيضا أن يزداد المعروض من الغاز المميع بنسبة 3.5 بالمائة هذه السنة. وهو أقل مما كان عليه في الأعوام السابقة، مرجحة أن يساهم الطلب المتزايد وندرة المعروض في إحداث تقلبات كبيرة في الأسعار على مدار السنة الجارية.