“توقفوا عن قــتــل الأطفال .. توقفوا عن قــتــل المدنيين”.. رسالة نهائي كأس السوبر الأوروبي

شهد ملعب مدينة أوديني الإيطالية، مساء الأربعاء، لحظة مؤثرة قبيل انطلاق مباراة كأس السوبر الأوروبي، بين باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، بطل الدوري الأوروبي.

وقام منظمو الحدث الكروي الكبير برفع راية عملاقة وسط أرضية الملعب، حملت رسالة إنسانية “توقفوا عن قتل الأطفال.. توقفوا عن قتل المدنيين”. في دعم مباشر للقضية الفلسطينية، وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة.

وتأتي هذه المبادرة في سياق دولي حساس، لتؤكد أن كرة القدم ليست فقط منافسة رياضية، بل منصة للتعبير عن القيم الإنسانية والتضامن.

ويسعى باريس سان جيرمان إلى تأكيد هيمنته القارية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على إنتر ميلان الإيطالي بخمسة أهداف دون رد. من جهته، يأمل توتنهام في تحقيق إنجاز جديد. بعد تتويجه بالدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد. رغم موسمه المحلي الصعب الذي أنهاه في المركز السابع عشر بالدوري الإنجليزي.