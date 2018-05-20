توقف أزيد من 3900 شخص متهم في 3262 قضية شهر افريل بالعاصمة

أوقفت مصالح أمن العاصمة خلال شهر افريل المنصرم أزيد من 3900 شخص في إطار محاربة الجريمة الحضرية.

كما تمكنت من حجز 95 كلغ من قنب هندي خلال نفس الفترة.

وأوضح البيان لمديرية الامن بالعاصمة أن مصالها قامت خلال شهر افريل المنصرم بمعالجة 3262 قضية أفضت إلى إيقاف 3924 شخص مشتبه فيه.

تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لتورطهم في قضايا اجرامية مختلفة.

وتم تسجيل تورط 1874 شخص من الموقوفين في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والمهلوسات.

و320 شخص متورط في قضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة و1068 شخص متورط في مختلف القضايا.

ومن بين القضايا المعالجة 347 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات و627 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص.

أما بالنسبة للجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العام فقد عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر 28 قضية.

كما عرفت نفس الفترة معالجة 496 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي بالإضافة إلى 85 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية.

أما بالنسبة لقضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة فقد بلغت 315 قضية تورط فيها 320 شخص تم تقديمهم أمام الجهات القضائية.

وفي إطار مكافحة المخدرات تمت معالجة 1677 قضية تورط فيها 1874 شخص.

مع تسجيل حجز 95 كلغ من القنب الهندي بالإضافة إلى 11452 قرص مهلوس و06 غرام من الكوكايين و28.5 غرام هيروين.

كما قامت الشرطة بـ231 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة، أين تم تنفيذ 08 قرارات غلق.

في حين قامت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر بـ 957 عملية حفظ النظام.

اما في مجال الوقاية المرورية فقد سجلت مصالح الأمن العمومي خلال نفس الفترة 17185 مخالفة مرورية تم إثرها سحب 5726رخصة.

كما تم تسجيل 67 حادث مرور أصيب على إثرها 69 شخص بجروح.

كما سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال نفس الشهر 52188 مكالمة عبر الخط الأخضروخط النجدة.

بالإضافة إلى 1012 مكالمة خاصة بالرقم 104 والمتعلق بحالات اختفاء او اختطاف الاطفال.