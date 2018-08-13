توقف أشغال مشروع خيري لاستقبال الأطفال بـ “بوشاوي”بعد احتجاج السكان

توقفت أشغال بناء المركز الخاص باستقبال الأطفال المعنفين واليتامى ب “بوشاوي” الذي تشرف عليه الشبكة الوطنية لحماية حقوق الطفل “ندى”.

بعد احتجاج سكان الأحياء المجاورة لغابة “بوشاوي” على هذا المشروع.

في هذا السياق، أكد “عبد الرحمان عرعار” رئيس شبكة “ندى” أن قرار توقيف أشغال المركز الذي أطلق عليه “مأوى القلب”.

جاء بناء على التّشاور مع السلطات الولائية للجزائر العاصمة على اثر احتجاج السكان القاطنين بالقرب من الغابة.

بحجة أنّ أشغال المركز تتسبب في قطع الأشجار وإلحاق الضرر بالبيئة و تدمير الغابة التي تعد متنفسهم الوحيد.

كما سبق وأن قصد “عبد الرحمان عرعار” الأهالي من أجل إظهار الصورة الحقيقية للمشروع.

والأهداف السامية التي يصبو اليها ، مستدلا بداية بالمساحة الصغيرة التي سيتم تنصيب “شاليهات”عليها والمقدرة ب “200 متر مربع فقط”.

فيما لا تتجاوز المساحة الكلية للمشروع 2 هكتار ستخصص لتهيئة مساحات خضراء مفتوحة لاستقبال العائلات.

والأطفال بما فيهم أطفال الأحياء المجاورة للغابة، والذين وعدهم “عرعار” بمنحهم الأولية في الاستفادة من المشروع.

وأضاف ذات المتحدّث، أنّ التحقيقات الأولية للتحري حول خلفيات القضية قد انطلقت.

بعد أن طرحت الكثير من التساؤلات منذ انطلاق الاحتجاجات الأولى ضد مشروع، وفي انتظار ما ستسفر عنه.

تجدر الإشارة، إلى أنّ الجزائر تعاني نقصا فادحا في هذا النوع من المشاريع والمبادرات.

في ظل التعقيدات الإجتماعية والتفكك الأسري وتغلغل العنف في عمق المجتمع.