توقف أكثر من 5 سنوات.. “تيليفريك” قسنطينة يدخل الخدمة مارس المقبل

أشرف والي ولاية قسنطينة عبد الخالق صيودة، اليوم الأربعاء، على انطلاق التجارب التقنية للمصعد الهوائي “تيليفريك” قسنطينة من محطة الأمير عبد القادر .

وأوضحت الولاية عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن التجارب التقنية للعربات جرت بنجاح. بعد الانتهاء من كل مايتعلق بالجزء الميكانيكي.

يشار أن وسيلة النقل هذه متوقفة منذ سنة 2018 و التي أعيد بعثها بعد أن خصصت لها الدولة الاعتماد المالي اللازم .

ومن المرتقب أن تدخل حيز الخدمة التجارية شهر مارس القادم لتسهيل تنقلات المواطني.ن وتقديم خدمة عمومية لقاطني المنطقة الشمالية للولاية حيث ستسمح بنقل ما يقارب 20 ألف مسافر يوميا.

وتحتوي الوسيلة هذه على 48 عربة بسعة 10 مسافرين و بمعدل عربة كل 20 ثانية .

جدير بالذكر أن العملية تمت بحضور نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، السلطات الأمنية، نواب البرلمان. رئيس دائرة قسنطينة و رئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة، مدير النقل. نائب المدير العام للمؤسسسة الجزائرية للنقل بالمصاعد الهوائية ETAC، ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني .

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