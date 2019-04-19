توقف استثنائي للمصعد الهوائي الرابط بين بلوزداد والمدنية ابتداء من هذا الأحد

سيعرف خط المصعد الهوائي، الرابط بين بلوزداد والمدنية، بالجزائر العاصمة توقفا استثنائيا عن الخدمة، ما بين 21 إلى غاية 30 أفريل الجاري.

وحسب بيان للمؤسسة الجزائرية للنقل بالمصاعد الهوائية، اليوم الجمعة، يرجع سبب هذا التوقف، إلى برمجة أشغال صيانة.

وأوضح ذات البيان، أن خط المصعد الهوائي الرابط بين بلوزداد والمدنية، سيعرف توقفا استثنائيا عن الخدمة، الأحد المقبل.

على أن يتم استئناف الخدمة، على مستوى هذا الخط، يوم الفاتح من شهر ماي.

وذلك ابتداءا من الساعة السادسة والنصف صباحا، إلى غاية الساعة السابعة مساء.

وأعلنت المؤسسة في بيانها، عن توفير خدمة نقل بديلة على مستوى هذا الخط، حسب المواقيت المعتادة للمصعد الهوائي.