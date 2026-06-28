توقف استغلال مصعد باب الوادي بالعاصمة

أعلنت المؤسسة الجزائرية للنقل بالمصاعد الهوائية، كافة مستعملي مصعد باب الوادي، الرابط بين باب الوادي وزغارة، أنه سيتم توقيف استغلال المصعد مؤقتًا يومي 29 و 30 جوان 2026.

وحسب بيان لذات الهيئة، يأتي هذا التوقيف من أجل إجراء معاينة تقنية على معدات الاخلاء والنجدة الجديدة. وذلك في إطار تعزيز شروط السلامة وضمان تطابقها قبل وضعها حيز الخدمة.

كما سيستأنف الاستغلال العادي للمصعد ابتداءً من الأربعاء 1 جويلية 2026.

وتقدمت المؤسسة باعتذارها عن هذا التوقف المؤقت، شاكرة زبائنها الكرام على حسن تفهمه. وأكدت أن هذه العملية تندرج في إطار حرصها الدائم على ضمان سلامة المسافرين وجودة الخدمة.