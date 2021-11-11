توقف الأرجوحة الأوتوماتيكية.. هلع وسط الأطفال العالقين

تعرضت، صبيحة اليوم الخميس، الأرجوحة الأوتوماتيكية، في حديقة الألعاب والتسلية بالمحمدية، إلى عطل مفاجئ. كما يتواجد على متن الأرجوحة، أطفال عالقين في اللعبة.

وحسب المعلومات الأولية، فإن العطل المفاجئ، جاء بسبب خلل تقني في “الأرجوحة الأوتوماتيكية”. كما تسبب التوقف المفاجئ حالة هلع و خوف وسط الأطفال الذين كانوا عالقين في اللعبة.

كما تتواجد ، الفرق التقنية، والحماية المدنية من إجلاء العالقين وتفقد العطب في الأرجوحة الأوتوماتيكية. وتم بداية السنة الجارية، فتح حديقة التسلية العائلية ببلدية المحمدية، بعد إعادة تهيئتها وتحويلها إلى حديقة ألعاب، تستقبل الأطفال والعائلات. كما تزامن أن إعادة فتحه تزامنت مع العطلة الصيفية، حيث اعتبر بعض رواد الحديقة إعادة فتح الحديقة أمرا إيجابيا.

إذ إن سكان المحمدية كانوا يضطرون للتنقل إلى حديقة الأحلام بالصنوبر البحري أو منتزه الصابلات، للراحة والتسلية، معتمدين على وسائل النقل أو سياراتهم الخاصة، بينما تتواجد الحديقة التي أعيد فتها بالقرب من مقرات سكناتهم، وبإمكانهم الذهاب في الوقت الذي يحلو لهم.

كما خضعت الحديثة لتهيئة شاملة ضمن برنامج يشمل الحدائق وفضاءات التسلية والترفيه بالمحمدية، خاصة تلك الواقعة بحي الديار الخمس. مما تطلّب الشروع في تهيئتها، إضافة إلى المساحات الخضراء والاعتناء بها، من خلال تهيئتها بالعشب الطبيعي ومختلف أنواع الأشجار.

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